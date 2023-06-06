Kayseri'de kavgayı ayırmaya çalışan esnaf tabancayla vuruldu

DHA
Kayseri'de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde iki grup arasında henüz silinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
O sırada kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Yasin Önal ise ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yasin Önal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis şüpheliyi arıyor
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.