Kayseri'de kavgayı ayırmaya çalışan esnaf tabancayla vuruldu İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan esnaf Yasin Önal, tabancayla vurularak yaralandı.

DHA

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde iki grup arasında henüz silinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Yasin Önal ise ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yasin Önal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis şüpheliyi arıyor

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.