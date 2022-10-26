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    Kayseri'de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı

    Melikgazi ilçesinde, eşi ile boşandığı gün kaynanasını bıçaklayan kadın, polise teslim oldu. Saldırgan, 10 yıl hapse çarptırıldı.
    • 26.10.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:08
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    Kayseri'de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 8 Mart tarihinde korkunç bir olay yaşandı.

    Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda çalışan E.G., çöpleri atmak için dışarı çıktı.

    Bu sırada aynı gün içerisinde eşinden ayrılan ve iddiaya göre ayrılık sebebi olarak kaynanasını suçlayan Y.T. de okulun bahçesine geldi.

    Eski kaynanasına bıçakla saldırdı

    Burada eski kaynanası E.G. ile tartışmaya başlayan Y.T., belindeki bıçak ile kadına saldırdı. E.G., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı #1

    Polise teslim oldu, cezaevini boyladı

    Yaralı E.G., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Y.T.'nin ise olayın ardından karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi. Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları salonda hazır bulunurken tutuklu yargılanan Y.T., SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

    10 yıl hapse çarptırıldı

    Mahkemede kendini savunan Y.T., eşiyle şu anda barıştığını, sinirlerine hakim olamayınca kayınvalidesini bıçakladığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Y.T.'ye 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

    Kayseri de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı #2

    Kayseri de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı #3

    Kayseri de kaynanasını bıçaklayan sanık 10 yıl hapis cezası aldı #4


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