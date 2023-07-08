Kayseri'de kaza sonrası kavga çıktı: Minibüs şoförü bıçaklandı Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu sürücüler kavgaya tutuştu. Kavga esnasında bıçaklanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi içesinde korkunç bir kaza yaşando.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 KP 022 plakalı otomobil ile 03 ACV 107 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Minibüs şoförü bıçaklandı

Çıkan tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.