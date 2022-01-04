Euro
15.1048
2.05%
Dolar
13.3930
2.48%
Altın
775.4900
2.17%
Borsa
1,958.79
1.67%
Bitcoin
624.432
-0.42%
BTXN Coin
33.33
-0.80%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kayseri'de kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında öldürüldü

    Yunus Emre A. (16), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı’yı (18), bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında öldürüldü

    Konya'nın Kocasinan ilçesi Fevziçakmak mahallesinde yolda yürüyen ve bir süre önce kick boks sporuna başlayan Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A., 'yan bakma' meselesinden tartıştı.

    TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

    İkili arasında büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya döndü.

    Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Çevrdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaralı Kulacı'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

    HASTANEDE HAYATOINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan Kulacı, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Yunus Emre A. ise, polis ekipleri tarafınan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kayseri de kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında öldürüldü #1

    Kayseri de kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında öldürüldü #2


    Görüş Bildir