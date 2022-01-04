Kayseri'de kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında öldürüldü

Yunus Emre A. (16), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı’yı (18), bıçaklayarak öldürdü.

Konya'nın Kocasinan ilçesi Fevziçakmak mahallesinde yolda yürüyen ve bir süre önce kick boks sporuna başlayan Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A., 'yan bakma' meselesinden tartıştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

İkili arasında büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya döndü.

Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevrdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaralı Kulacı'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATOINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Kulacı, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Yunus Emre A. ise, polis ekipleri tarafınan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





