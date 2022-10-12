Kayseri’de kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi

'Yan bakma' tartışmasında kick boks sporcusunu öldüren, müebbet hapis istemiyle yargılanan tutukluya 'yaş indirimi' uygulanarak 12 yıl hapis cezası verildi. Sporcunun ailesi bu karara itiraz etti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'ndeki yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı (18) ile Yunus Emre A. (16) arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle 3 Ocak günü saat 15.30 sıralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Mustafa öldü, katili tutuklandı

İhbarla gelen sağlık ekipleri, tarafından hastaneye kaldırılan Kulacı, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Yunus Emre A. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

“Bana yumruk attı, ben de bıçakla vurdum”

Cinayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede, Yunus Emre A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., “Arkadaşıma 'Hoo' diye bağırdım. Muhammed Mustafa da geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum.” dedi.

3'üncü duruşmada karar verildi

Geçen hafta yapılan davanın 3'üncü duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda yapıldı.

Dava nedeniyle mahkemenin bulunduğu koridorda polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

1 tanığın dinlendiği davada, Yunus Emre A.'nın, önceki ifadelerini tekrar ettiği öğrenildi.

"Yaş" indirimi uygulandı, 12 yıl ceza aldı

Mahkeme heyeti, Yunus Emre A.'yı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'yaş' indirimi yaparak, cezayı 12 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası, Mustafa Muhammed Kulacı'nın yakınları karara tepki gösterdi.

Karara itiraz edildi

DHA’nın haberine göre Yunus Emre A'nın cezasına ölen tarafın yakınları, avukatları aracılığı ile itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Şikayetçi taraf avukatları tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, sanığa verilen cezanın az bulunduğu, sanığa verilen cezanın artırılması gerektiği kaydedildi.