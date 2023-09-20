Kayseri'de kiracı oturduğu evi yakıp kayıplara karıştı Kocasinan ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı, intikam almak için evi ateşe verdi. Şahıs bölgeden kaçarken evde geniş çapta maddi hasar oluştu.

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İHA

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında krizler yaşanmaya devam ediyor.

Bunun bir örneği de Kayseri'de görüldü.

Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Narin Sokak'ta meydana gelen olayda, müstakil evde kiracı olarak oturan H.Y. ile ev sahibi S.A. arasında tartışma çıktı.

Evi ateşe verdi

Evin elektriğinin kesilmesi üzerine ev sahibiyle tartışan H.Y., evi ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Maddi hasar oluştu

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri de evi yaktıktan sonra kaçan kiracı H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

" 1-2 senedir elektrik borcunu ödememiş"

Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu olayı anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Ev sahibi ile kiracılar arasında sıkıntılar vardı. Kiracı da sorumsuzun biriydi. 1-2 senedir elektrik borcunu ödememişti ve alkol bağımlısıydı. Dün ev sahibi ile tartışmalar oldu. Biz arayı dün yatıştırdık ama ikna olamamış galiba. Elektriği ev sahibinin kestirdiğine dair sözler söyledi. Oysa ki elektriği elektrikçiler gelip kesmiş. Giderken de evi yakıp gitmiş.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)