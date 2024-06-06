Kayseri'de kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı Kocasinan ilçesinde bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi. Olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yaşayan A.P. (17), iddiaya göre ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrendi.

Tartıştığı ailesinin kaldığı evi yaktı

Eve gelen A.P. burada ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi dumandan etkilendi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekipleri A.P.‘yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)