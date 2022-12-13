Kayseri'de, kız arkadaşını mezarlıkta bıçaklayan çocuğa hapis cezası verildi

Eski kız arkadaşını mezarlıkta çıkan tartışmada boğazından bıçaklayan 15 yaşındaki B.A., 9 yıl hapis cezası aldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde, 23 Mayıs’ta 15 yaşındaki B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. (15) arasında çıkan kavga kanlı bitti.

B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı. B.A. da olay sırasında ayağından yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan G.O. taburcu edilirken, B.A. ise gözaltına alınıp 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından B.A. hakkında, 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A. ile mağdur eski kız arkadaşı G.O. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

"Yeni kız arkadaşımı rahatsız etti"

DHA’nın haberine göre; iddianamedeki ifadesini tekrar eden sanık B.A., şu ifadeleri kullandı:

“G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim.





“Bıçağı omzuna saplayacaktım ama hareket etti ve boynuna geldi”

Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı.

“Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım”

İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.'dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım.”

“Beni özellikle mezarlığa çağırdı”

G.O. ise, "Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı, olay sonrasında ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum." dedi.

9 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık B.A.'yı, 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, 'tahrik' indirimi ile de 13 yıla indirdi. Yaş indirimi de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.