Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki M.C. ile annesi 44 yaşındaki Tuşan Ceylan arasında, evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü..

BIÇAKLA SALDIRDI

Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNEDEN ACI HABER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, talihsiz annenin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Tuşan Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne Tuşan Ceylan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.