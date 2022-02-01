Kayseri'de kızını darbettiği iddiasıyla yargılanan babanın cezası belli oldu

Dışarı çıkmak isteyen kızını darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan baba, 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 20 Kasım'da Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan S.A., babası Ali A.'dan dışarı çıkmak için izin istedi.

Babanın “hayır” cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı.

Ali A., kızı S.A.'yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

KIZI ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ali A. ile kızı S.A. hazır bulundu.

Kızının daha sonra şikayetinden vazgeçtiği davada Ali A., suçsuz olduğunu belirterek, “Kesinlikle kızımı darbetmedim, beraatimi istiyorum.” dedi.

3 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Şikayetçi olmadığını söyleyen S.A. ise "Dışarı çıkmak istedim. Babam izin vermedi. Aramızda da sözlü tartışma oldu. Şikayetçi değilim. Darbetmedi.” diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık Ali A.'yı 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi.