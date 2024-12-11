Kayseri'de kızını öldüren babaya 'haksız tahrik' indirimi

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Yunus Yılmaz, 3 Mayıs tarihinde kendisini ziyaret eden evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin ile kavgaya tutuştu.

Buse Erkin, yerden aldığı taşla kafasından yaraladığı babası tarafından bıçaklandı ve çevredeki bir pide fırınına sığındı.

Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Buse Erkin, 4 gün sonra ölürken babası ise tutuklandı.

KATİL BABANIN 38 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yunus Yılmaz'ın; 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'Kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'Kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Yılmaz hakkında, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PANİĞE KAPILDIM, PİŞMANIM"

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz ile ölen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E. hazır bulundu.

Önceki ifadelerimi tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Yunus Yılmaz, "Kızım kocasını çok seviyordu. Fazla ceza alacağını öğrenince bana kızdı ve saldırdı. Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

CEZASI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 24 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Yılmaz’ı, ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardında sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.