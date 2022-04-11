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- Kayseri'de kızını öldüren babaya haksız tahrik indirimi uygulandı
Kayseri'de kızını öldüren babaya haksız tahrik indirimi uygulandı
- 11.04.2022 - 16:40
- Güncelleme : 11.04.2022 - 16:50
Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan Basri Karakulak, kendi eşini darbettiği gerekçesiyle kızı Şahinder Karakulak ile tartıştı.
Kızının boğazını kesti
Karakulak, 2 çocuk annesi olan kızını boğazından bıçaklayıp, öldürdü.
Karakulak ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Karakulak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak için 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
Haksız tahrik indirimi aldı
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında sanık Basri Karakulak, "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İki taraf da itiraz etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanık Basri Karakulak'a verilen 20 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
DHA'nın haberine göre; bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı Emre Ayan ise müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.