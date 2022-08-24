Kayseri’de kızını ve torununu öldüren damadından şikayetçi olmadı

Kayseri’de kızını ve torununu öldüren damadından şikayetçi olmadı

Tartıştığı eşi ile üvey kızını boğazından bıçaklayarak öldüren zanlının tutuklu yargılandığı davada, inanılmaz bir durum yaşandı. Öldürülen kadının annesi, 2'nci duruşmada şikayetini geri çekti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Hörmet Doğan (20), geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında 1,5 yaşındaki kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

Kıskançlık krizine girdi, anne ve kızını öldürdü

Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi

Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaya Doğan hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Davanın 2'nci duruşmasına sanık Kaya Doğan katılmazken, ölen Hörmet Doğan'ın şikayetçi annesi ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, hem ölen Hörmet Doğan'ın hem de davanın sanığı olan kocası Kaya Doğan'ın cep telefonun ve SİM kartlarının incelemesinin tamamlandığına dair bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Mahkeme başkanı, söz konusu bilirkişi raporunu okuyarak dosyaya koydu.

Annesi şikayetinden vazgeçti

Hörmet Doğan'ın annesi Sultan Yosunlukaya da bu duruşmada şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Yasemin'in babası O.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık Kaya Doğan'ın, 'akıl sağlığı' raporunun mahkemeye ulaşmadığını belirterek duruşmayı erteledi.

“Engel olmak için bıçağımı çıkardım”

Sanık Kaya Doğan, ilk duruşmada mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunma vermişti.

Doğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eşimin eski eşi ile konuşmalarını gördüm. Neden görüştüğünü sordum, 'çocuğu götüreceğim' dedi. Tartıştık. 'İzin vermezsen, seninle boşanırım, polisi ararım' dedi. Bana sürekli hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak için bıçağımı çıkardım. Kesinlikle amacım; ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rastgele salladım.

“Eşimi ve üvey evladımı seviyordum”

Amacım; asla kızına zarar vermek değildi. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinirle kendimi kaybetmem sonucu oldu. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de yaraladım. Eşimi ve üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda, eşimin bana hakaret etmesi sonucu oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum.”