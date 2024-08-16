Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren firari baba tutuklandı Kayseri'de 15 yaşındaki kızı T.A.'nın 16 yaşındaki erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurarak öldüren Şükrü A., 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

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DHA

Vahşi olayın adresi Kayseri.

1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana gelen olayda kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü.

Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A.'yı kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı.

KIZININ ERKEK ARKADAŞINI VURDU

Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAÇAK BABA 46 GÜN SONRA YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)