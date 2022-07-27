Petrol
99.67
0.21%
Euro
18.1499
0.33%
Dolar
17.877
0.11%
Altın
987.85
0.19%
Borsa
2552
0.58%
Bitcoin
385.911
1.26%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kayseri'de klonlanan telefon numarasıyla dolandırdılar

    Kayseri'de numarası klonlanan bir kişinin telefonu üzerinden yasa dışı dijital uygulamalardan yönlendirme yaparak, haksız kazanç elde eldildiği tespit edildi.
    • 27.07.2022 - 05:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de klonlanan telefon numarasıyla dolandırdılar

    Kayseri’de yaşayan bir kişi, evine gelen tebligat ile neye uğradığını şaşırdı. ’Dolandırıcılık’ suçundan hakkında kamu davası açıldığını gören şahıs, konuyu avukatına bildirdi. Yapılan incelemede, şahsın numarasının klonlandığı ve numarası ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

    "Aynı dakikalarda farklı görüşmelerinin olduğu ispatlandı"

    İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, “Yargılama sırasında arayan numaranın müvekkile ait olsa dahi Bilgi Teknolojileri Kurumundan gelen kayıtlarda arayan telefonun e-mail numarası ile müvekkilimizin telefon numarasının örtüşmediği olay zamanında müvekkilimizin aynı dakikalarda farklı görüşmelerinin olduğu ispatlanmıştır. Dolandırıcılar tarafından yasa dışı dijital uygulamalar üzerinden yapılan aramalar ile aranan telefonda farklı numaraların gözükmesi sağlanabilmektedir. Özellikle yurt dışı üzerinden yapılan bu tarz sahte aramalar ile dolandırıcılar kimlik belgelerinin ortaya çıkmamasını sağlayabilmekte ve bu nedenle vatandaş üzerinden de haksız kazanç sağlamaktadırlar. Dolandırıcılar tarafından yönlendirme yapılarak, müvekkile ait numaranın aranan telefon üzerinde gözükmesi sağlanmış ve bu şekilde mağdur şahsın kredi kartı bilgileri alınarak, haksız kazanç elde edilmiştir. Bu şekilde mağdur olan kişiler, telefonlarının e-maillerinin farklı olmasından ve olay esnasında farklı görüşmeler yapmışlarsa bu durumu ortaya çıkararak, haklılıklarını ortaya koyabilirler" şeklinde konuştu.

    Avukat Çetinyürek, bu tarz olaylarla karşılaşan vatandaşların özellikle kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

    Kayseri de klonlanan telefon numarasıyla dolandırdılar #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı
    3. Sayfa

    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

    Görüş Bildir