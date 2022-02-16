Kayseri’de komşusunu öldürdü: Annemi ve kendimi korumak için ateş ettim

Aracına top atan küçük çocuğun babası olan komşusunu öldüren sanık, hakim karşısına çıktı. Savunma yapan sanık, “Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim” dedi.

Geçen yıl 1 Eylül’de Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'ndeki evin bahçesinde oynayan Evren Karaca’nın (40) oğlunun attığı top, komşuları Faruk Kahraman’ın (29) otomobiline isabet etti.

Kahraman, çocuğa kızdı.

Çocuk da durumu babası Evren Karaca’ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ CEZAEVİNE GİRDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca’yı vücudunun 4 yerinden yaraladı.

Evren Karaca hayatını kaybetti, gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Kahraman'ın yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Faruk Kahraman ile ölen Evren Karaca'nın şikayetçi yakınları hazır bulundu.

“KÜREKLE KAPIYA VURUNCA, TÜFEK SESİ SANDIM”

Aracına bilerek 'top atıldığını' iddia eden sanık Kahraman, “Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. 'Bir daha çekerseniz, topunuzu keserim' dedim. Ardından Evren Karaca, 'Ben de seni keserim' dedi. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Abdest alıp, namaz kılmaya gideceğim sırada, kardeşiyle evimizi bastılar. Evren Karaca kürekle kapıya vurunca, tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim.” ifadelerini kullandı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Evren Karaca'nın yakınları ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Faruk Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanığın dinlenmesine ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KARACA’NIN YAKINLARI FERYAT ETTİ

Duruşma sonrası, Evren Karaca'nın yakınları, “suçladıkları yeter” diye bağırırken, annesi ise, “Oğlumu kara toprağa soktu. Ciğerimi yaktı. Allah onlara da inşallah yaşatır.” diye bağırdı.