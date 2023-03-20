Bir trafik kazası haberi de Kayseri'den.

Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.K. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Köprüde asılı kaldı

Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı. 

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı: Sürücü yaralandı

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de sürücü A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı: Sürücü yaralandı

İnceleme başlatıldı

Köprüde asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, yol temizlendikten sonra araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı: Sürücü yaralandı
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı: Sürücü yaralandı