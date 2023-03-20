Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı: Sürücü yaralandı

Bir trafik kazası haberi de Kayseri'den.
Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.K. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Köprüde asılı kaldı
Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de sürücü A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
İnceleme başlatıldı
Köprüde asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, yol temizlendikten sonra araç trafiğine açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.