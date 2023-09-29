Kayseri'de köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın konuştu

İHA

Türkiye'de saldırgan köpek sorunu her geçen gün bir yeni vahşete daha neden oluyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.M.'ye (19) sahipli kurt köpeği saldırdı.

Kovaladığı genci bacaklarından ısırdı

Bakıcılarının elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.'yi bacaklarından ısırarak, kıyafetini parçaladı.

Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti.

Hastaneye kaldırıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı.

Müstakil evde yaşayan 75 yaşındaki Meryem Süt, sesleri duymasının ardından dışarı çıktı.

"Ayakları kan içerisindeydi"

Yaralı genci bahçesine alan yaşlı kadın, kapıyı da kapatarak genci kurtardı. O anları anlatan Süt, şu cümleleri kullandı;

Çocuğa bir tane köpek saldırdı. Yanında da iki tane çocuk vardı ama kurtaramadılar. Ben mutfaktayken çocuğun sesini duydum. Çocuk bağırıyordu ve dışarı çıktım. Baktığımda çocuğun pantolonu falan hep yırtıktı. Ayakları kan içerisindeydi. Herkes uğraştı ama kurtaramadılar. Çocuk bu tarafa doğru kaçtı. Kapım kilitli olduğu için çocuk açamadı. Kapıyı açtım ve oğlanı kolundan tutarak içeri aldım. Kapıyı da zincirleyerek oğlanı kurtardım. Her tarafı kan içindeydi. Sonra polis ve ambulans geldi. Oğlanı hastaneye gönderdik. Çocuğu öylece kurtardık.