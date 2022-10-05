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    Kayseri'de köpek sahibi adam parktaki çocukların kabusu oldu

    Kocasinan'da köpeğini gezdiren bir şahıs, parkta oynayan çocukları fark edince köpeğini kışkırttı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen çocuklar park halindeki araçların üzerine çıktı.
    • 05.10.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:43
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    Kayseri'de köpek sahibi adam parktaki çocukların kabusu oldu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yanındaki köpekle parkta oynayan çocuklara korku dolu dakikalar yaşattı.

    Köpeğini gezdiren şahıs, yolda oyun oynayan çocukları gördü.

    Çocukların korktuğunu fark eden köpek sahibinin kışkırtması sonucu köpek, çocuklara doğru koştu.

    Önce direğe sonra arabaya çıktılar

    Zavalı çocuklar oyun oynarken yaşadıkları karışısında ne yapacaklarını şaşırdı.

    Korkudan önce bir direğe, ardından da park halindeki bir otomobilin üzerine çıkan çocuk da kendini korumaya çalıştı.

    O anlar kameralara yansıdı

    İHA'nın haberine göre, köpeğin sahibi o anları izlerken, olay kameraya yansıdı.

    Kayseri de köpek sahibi adam parktaki çocukların kabusu oldu #1


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