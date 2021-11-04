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- Erzurum'da korku tüneli gibi alt geçit
Erzurum'da korku tüneli gibi alt geçit
Yakutiye İlçesinde bulunan alt geçitte devamlı yaşanan kazalar vatandaşlara isyan ettirdi.
- İHA
- 04.11.2021 - 10:38
- Güncelleme : 04.11.2021 - 13:10
Erzurum’daki Yakutiye İlçesindeki Hamidiye Alt Geçidi'nde her hafta bir kaza meydana geliyor.
Vatandaşlar alt geçidin yıkılmasını isteyerek isyan ederken, kazalara bir yenisi eklendi.
Sabah 09.00 sularında alt geçidi kullanan kadın sürücü 25 DS 654 plakalı aracıyla virajı alamadı.
YAKIT DEPOSU PARÇALANDI
Savarularak duvara çarpan araçta yakıt deposu parçalanırken kimse yara almadı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN İNEMEDİ
Kaza geçiren kadın olayın şokunu bir süre atamadı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen kadın araçtan indirildi.
ARAÇTA CİDDİ HASAR VAR
Kazada yara alan olmazken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.
Alt geçit ekipler tarafından uzun bir süre trafiğe kapatıldı.