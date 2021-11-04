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    Erzurum'da korku tüneli gibi alt geçit

    Yakutiye İlçesinde bulunan alt geçitte devamlı yaşanan kazalar vatandaşlara isyan ettirdi.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:10
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    Erzurum'da korku tüneli gibi alt geçit

    Erzurum’daki Yakutiye İlçesindeki Hamidiye Alt Geçidi'nde her hafta bir kaza meydana geliyor.

    Vatandaşlar alt geçidin yıkılmasını isteyerek isyan ederken, kazalara bir yenisi eklendi.

    Sabah 09.00 sularında alt geçidi kullanan kadın sürücü 25 DS 654 plakalı aracıyla virajı alamadı.

    YAKIT DEPOSU PARÇALANDI

    Savarularak duvara çarpan araçta yakıt deposu parçalanırken kimse yara almadı.

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Erzurum da korku tüneli gibi alt geçit #1

    ARAÇTAN İNEMEDİ

    Kaza geçiren kadın olayın şokunu bir süre atamadı.

    Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen kadın araçtan indirildi.

    Erzurum da korku tüneli gibi alt geçit #2

    ARAÇTA CİDDİ HASAR VAR

    Kazada yara alan olmazken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

    Alt geçit ekipler tarafından uzun bir süre trafiğe kapatıldı.

    Erzurum da korku tüneli gibi alt geçit #3

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