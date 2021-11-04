Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.516
-1.86%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Kayseri'de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı

    Parkın ortasında sahipsiz duran valiz, korku yaşattı. Bölgeye gelen ekipler, özel giysi giyerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı

    Kayseri'deki en işlek noktalardan biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda, parkın ortasına bırakılmış valiz tespit edildi.

    Sahipsiz duran valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Ekipler olay bölgesine gelerek güvenlik şeritleri çekip, vatandaşları herhangi bir tehlikeye karşı uzaklaştırdı.

    Bomba imha uzmanları, önlemlerin ardından harekete geçerek valizde inceleme yaptı.

    Kayseri de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı #1

    ŞARJ ADAPTÖRÜ ÇIKTI

    Şüpheli valiz fünye yardımıyla patlatılırken içinden şarj adaptörü çıktı.

    Bomba imha ekiplerinin ardından polis ekiplerinin de valiz üzerinde gerçekleştirdiği inceleme sonucu valiz, polis karakoluna götürüldü.

    Kayseri de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı #2

    VATANDAŞLAR RAHATLADI

    Tehlikeye oluşutabilecek herhangi bir madde bulunmaması üzerine vatandaşlar sakinleşti.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı #3

    Kayseri de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir