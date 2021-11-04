Kayseri'de korkutan boş valizin içinden şarj adaprötü çıktı

Parkın ortasında sahipsiz duran valiz, korku yaşattı. Bölgeye gelen ekipler, özel giysi giyerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri'deki en işlek noktalardan biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda, parkın ortasına bırakılmış valiz tespit edildi.

Sahipsiz duran valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekipler olay bölgesine gelerek güvenlik şeritleri çekip, vatandaşları herhangi bir tehlikeye karşı uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanları, önlemlerin ardından harekete geçerek valizde inceleme yaptı.

ŞARJ ADAPTÖRÜ ÇIKTI

Şüpheli valiz fünye yardımıyla patlatılırken içinden şarj adaptörü çıktı.

Bomba imha ekiplerinin ardından polis ekiplerinin de valiz üzerinde gerçekleştirdiği inceleme sonucu valiz, polis karakoluna götürüldü.

VATANDAŞLAR RAHATLADI

Tehlikeye oluşutabilecek herhangi bir madde bulunmaması üzerine vatandaşlar sakinleşti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



