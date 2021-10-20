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    Kayseri'de bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    Bisikletiyle ailesinin yanına gitmeye çalışan 11 yaşındaki Yasir Karaoğlu'na otomobil çarptı. Yasir, çarpışma etkisiyle 100 metre sürüklenerek hayatını kaybederken, sürücü cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 14:18
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    Kayseri'de bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Yasir Hamza Karaoğlu, ailesinin yanına bisikleti ile giderken kaza geçirdi.

    Endürlük Caddesi üzerinde T.Ç. şoförlüğündeki 38 LS 142 plakalı otomobil, bisikletiyle gitmekte olan Karaoğluna çarptı.

    100 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çarpışma şiddetiyle 100 metre sürüklenen Karaoğlu, ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Karaoğlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Küçük çocuğun cenazesi Talas ilçesinde toprağa verildi.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

    Ölüme neden olan otomobil sürücüsü T.Ç. gözaltına alınıp, ardından adliyeye sevk edildi.

    T.Ç., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Kayseri de bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı #2

    Kayseri de bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı #3

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