Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza...

Boğazköprü mevkisinde hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan Ahmet A. (24) yönetimindeki kum yüklü tıra lokomotif çarptı.

Kazada tırın dorsesi hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken yaralı sürücü ambulansla Şehir Hastanes'ine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ahmet A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü yaşamını yitirdi