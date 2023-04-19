Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü yaşamını yitirdi Kayseri'de hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan tıra lokomotif çarptı. Tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza...

Boğazköprü mevkisinde hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan Ahmet A. (24) yönetimindeki kum yüklü tıra lokomotif çarptı.

Kazada tırın dorsesi hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken yaralı sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanes'ine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ahmet A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.