Kayseri'de maç sonu futbolculara bıçaklı saldırı U18 Ligi A Gurubu maçı sonrasında iki grup stadyum çıkışı karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada 2 futbolcu bıçaklanarak yaralandı.

İHA

Kayseri U18 Ligi A Grubu'nda, ligin 16. haftasında Erkilet Stadı'nda İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor karşı karşıya geldi.

Maçın içinde zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü, ancak gerilim maç sonuna kadar devam etti.

Karşılaşmayı 4-3'lük skorla kazanan İlbeyspor, galibiyetin ardından stat çıkışında taraftar grupları arasında çıkan kavgada önemli bir olaya sahne oldu.

2 futbolcu bıçaklı saldırıda yaralandı

Çıkan kavgada, Gaziosmanpaşasporlu Y.Ç. ve M.A.K. adlı oyuncular bıçaklanarak yaralandı. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırırken, sağlık ekipleri yaralı oyuncuları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)