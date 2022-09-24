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    Kayseri'de madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

    Tomarza ilçesinde, krom madeninde çalıştığı sırada yüksekten düşen Sıddık Taysi yaşamını yitirdi.
    • 24.09.2022 - 07:45
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    Kayseri'de madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

    kayseri'nin Tomarza ilçesi'ne bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde işçi olarak çalışan Sıddık Taysi (42), iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    DHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taysi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Taysi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Kayseri de madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü #1


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