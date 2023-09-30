Kayseri'de mal paylaşımına sinirlenen kadın oturduğu evi yaktı Kayseri'de ailesi ile arasında olan mal paylaşımına sinirlenen bir kadın, oturduğu evi ateşe verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde iddiaya göre ailesi ile arasında mal paylaşımından dolayı sorun çıkan E.M., sinirlenerek oturduğu evde yangın çıkarıp dışarı çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı Polis ekipleri güvenlik amacı ile vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)