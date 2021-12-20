Kayseri'de market sahibini bıçaklayan şahsa, indirimle 10 yıl hapis

Aldığı kavunun ücretini ödememesi nedeniyle uyarılan şahsın market sahibini bıçaklamasıyla açılan davada, iyi hal indirimi uygulandı. Şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.

11 Temmuz’da Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde market sahibi Ramazan K. ile müşteri Osman D. arasında, kavun ücretinin ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Osman D., kendisini uyaran Ramazan K.’yi vücudunun 2 yerinden bıçakladı.

Yaralanan Ramazan K.’nin durumu bildirdiği babasının şikayeti üzerine Osman D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

ŞAHIS TUTUKLANDI, MARKET SAHİBİ TABURCU OLDU

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Osman D. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ramazan K. ise 20 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

"PİŞMANIM, ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şikayetçi Ramazan K. ile avukatı Adnan Danış ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Osman D., son sözünde, "Pişmanım. Adaletinize sığınıyorum." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL CEZA ALDI

Ramazan K. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Osman D.’yi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması ile sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.