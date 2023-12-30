DHA
Kayseri'de bulunan meyve-sebze halinde kan aktı...
Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde pazar esnafı Niğmet, Kerem, Can, Yılmaz Can ve İbrahim Daşdemir arasında tartışma çıktı.
Aralarında husumet bulunan Turgay ve Adem Oral ile karşılaşınca, tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü.
Kavgada silahlar kullanıldı, husumetlilerden birisi öldü
Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Turgay başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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