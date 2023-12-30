Kayseri'de meyve-sebze halinde kan aktı! Husumetli pazarcılar... Meyve-sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

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DHA

Kayseri'de bulunan meyve-sebze halinde kan aktı...

Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde pazar esnafı Niğmet, Kerem, Can, Yılmaz Can ve İbrahim Daşdemir arasında tartışma çıktı.

Aralarında husumet bulunan Turgay ve Adem Oral ile karşılaşınca, tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Kavgada silahlar kullanıldı, husumetlilerden birisi öldü

Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Turgay başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)