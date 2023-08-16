Kayseri'de milyonlar değerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adliyede Polisin takibinde olan otomobil kaçarken kaza yaparak devrildi. Ekipler, araçta yapılan incelemede 25 milyon TL değerinde uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye diğer illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.

Dün, Kayseri-Malatya kara yolundaki bir uygulama noktasında gerçekleşen olayda, polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Ancak otomobilde bulunan kişiler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Kaçarken kaza yaptılar

Olayın ardından başlayan kovalamacada otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Neyse ki kazada yara almayan D.F., T.K. ve T.S. isimli üç kişi polis ekiplerince yakalandı.

25 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

Otomobilde gerçekleştirilen aramada ise 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise 25 milyon TL olarak açıklandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın detaylarına göre, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda gerçekleşen bu başarılı operasyon, uyuşturucu kaçakçılığına karşı ciddi bir adım olarak dikkat çekiyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, olayın detaylarına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.