Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu

Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu

Trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen bir kişi, evine gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu. Polis operasyonla rehineleri kurtardı.

Hüseyin Ş. (37), Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durduruldu.

Motosiklete yapılan kontrolde şasi numarasının olmadığı belirlendi.

ANNESİ İLE KIZINI ALIKOYDU

Bunun üzerine motosiklet otoparka çekildi.

Duruma sinirlenen Hüseyin Ş., Yeniköy Mahallesi Sarıgül Sokak’taki müstakil evine gelerek, av tüfeğiyle annesini ve kızını alıkoydu.

MOTOSİKLETİ İADE SÖZÜNE RAĞMEN YANIT VERMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri, Hüseyin Ş.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, Hüseyin Ş.'ye motosikletini iade edeceklerini söylemesine rağmen Hüseyin Ş.'den olumlu yanıt alamadı.

3 SAAT BOYUNCA İKNA OLMADI

Bu sırada Hüseyin Ş., evdeki eşyalara da zarar verdi.

Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen Hüseyin Ş. ikna olmayınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi.

BABAANNE VE TORUN KURTARILDI

Eve yapılan baskında Hüseyin Ş., gözaltına alınırken annesi ve kızı ise kurtarıldı.

Babaanne ve torunu, koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.