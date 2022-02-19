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    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu

    Trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen bir kişi, evine gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu. Polis operasyonla rehineleri kurtardı.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 09:02
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    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu

    Hüseyin Ş. (37), Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durduruldu.

    Motosiklete yapılan kontrolde şasi numarasının olmadığı belirlendi.

    ANNESİ İLE KIZINI ALIKOYDU

    Bunun üzerine motosiklet otoparka çekildi.

    Duruma sinirlenen Hüseyin Ş., Yeniköy Mahallesi Sarıgül Sokak’taki müstakil evine gelerek, av tüfeğiyle annesini ve kızını alıkoydu.

    MOTOSİKLETİ İADE SÖZÜNE RAĞMEN YANIT VERMEDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen polis ekipleri, Hüseyin Ş.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

    Ekipler, Hüseyin Ş.'ye motosikletini iade edeceklerini söylemesine rağmen Hüseyin Ş.'den olumlu yanıt alamadı.

    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu #1

    3 SAAT BOYUNCA İKNA OLMADI

    Bu sırada Hüseyin Ş., evdeki eşyalara da zarar verdi.

    Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen Hüseyin Ş. ikna olmayınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi.

    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu #2

    BABAANNE VE TORUN KURTARILDI

    Eve yapılan baskında Hüseyin Ş., gözaltına alınırken annesi ve kızı ise kurtarıldı.

    Babaanne ve torunu, koruma altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu #3

    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu #4

    Kayseri’de motosikleti trafikten çekilince, annesi ile kızını tüfekle alıkoydu #5


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