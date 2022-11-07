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    Kayseri'de müzeden farkı olmayan kaçakçının evine baskın

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın ikametine yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.
    • 07.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:58
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    Kayseri'de müzeden farkı olmayan kaçakçının evine baskın

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu ekipler, bir şahsın evinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı ve harekete geçti.

    Şüpheli bir şahsın adresi belirlendi ve ikametine operasyon düzenlendi.

    Baskın yapılan evin müzeden farkı yok

    Baskın sonucu; ikamette yapılan aramalarda 350 adet değişik dönemlere ait sikke, 4 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap (Kur'an-ı Kerim), 2 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu, 13 adet değişik dönemlere yüzük, 1 adet dedektör ve 2 adet başlığı ve 1 adet başlık feneri, 3 adet tarihi eser niteliğinde kama, 1 adet yarım ay şeklinde üzerinde Arapça ibareli balta, 62 adet tarihi eser niteliğinde değişik dönemlere ait metal tabak, kase, sürahi, 1 adet çerçeve içerisinde Arapça yazılı tablo ve 1 adet üzeri işlemeli pencere görünümlü ayna bulundu.

    Kayseri de müzeden farkı olmayan kaçakçının evine baskın #1

    Şüpheli şahıs gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, bulunan eserlere ekipler tarafından el konuldu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı, ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri de müzeden farkı olmayan kaçakçının evine baskın #2


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