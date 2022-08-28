Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
367.537
-0.96%
BTXN Coin
4.20
-9.67%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Kayseri'de narkotik polislerinin filmleri aratmayan operasyonu

    Kayseri'de piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Başarılı operasyon saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • 28.08.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de narkotik polislerinin filmleri aratmayan operasyonu

    Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda M.G. ve B.N.'nin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

    Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alındı.

    Piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

    Araca düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmazken, yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İHA'nın aktardığına göre olay ile ilgili M.G. ve B.N. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    Kayseri'de narkotik polislerinin filmleri aratmayan operasyonu ViDEO

    Kayseri de narkotik polislerinin filmleri aratmayan operasyonu #1


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Sanna Marin, parti görüntüleri sonrası koltuğunu kaybedebilir
    Dünya

    Sanna Marin, parti görüntüleri sonrası koltuğunu kaybedebilir

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor
    3. Sayfa

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Görüş Bildir