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    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı

    Cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 16:09
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    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı

    Kayseri-Ankara kara yolunun 15'inci kilometresi Süksün kavşağında, saat 14.30 sıralarında, cenazeye giden Ahmet Burak Erdoğmuş yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve nişandan dönen Mustafa Kavak idaresindeki minibüs çarpıştı.

    Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı ViDEO

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #1

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #2

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #3

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #4

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #5

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #6

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #7

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #8

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #9

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #10

    Kayseri’de, nişandan dönen minibüs ile cenazeye giden araç çarpıştı #11

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