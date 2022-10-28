Kayseri'de oğlunun başına vurduğu tava silah sayıldı

E.Ü.'nün başına tava ile vurarak, koluna tost makinesi atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Ü., 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, geçen yıl 18 Aralık'ta A.Ü. ile bir işe girip çalışmasını istediği oğlu E.Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında gözü dönen baba A.Ü., oğlunun başına tava ile vurdu, ardından da koluna tost makinesi fırlattı.

Şikayet üzerine A.Ü. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

"Yemek tavasını kafama vurdu"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında baba ve oğlu hazır bulundu. Duruşmada şikayetçi olmadığını söyleyen E.Ü., "Tost makinesi koluma değdi. Yemek tavasını kafama vurdu. 'Ayı gibi yatıyorsun git çalış' diyerek ölmüş anneme küfretti. Ben de küfretmemesini söyledim. Ardından bunlar meydana geldi. Şikayetçi değilim." dedi.

"Zor bir hayat geçiriyorum"

Zor bir hayat geçirdiğini söyleyen sanık A.Ü. ise, "Olay günü telefonum bozuk olduğu için oğlumdan telefonunu istedim. Vermeyince, 'Kimin malını kime vermiyorsun?' diyerek sinirlendim. Tokat attım. Tespihimi savurdum ama değip, değmediğini görmedim. Çok pişmanım. Ancak zor bir hayat geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

3 bin 740 TL para cezasına çarptırdı

DHA'nın haberine göre, mahkeme hakimi, söz konusu eylemde kullanılan tost makinesi ve tavayı, silahtan sayarak, sanık A.Ü.'yü, 'basit yaralama' suçundan 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.