Kayseri'de oğlunun kazara vurduğu baba toprağa verildi

Melikgazi ilçesinde tabancayla oynayan 3 yaşındaki bebek, kazara babasını başından vurdu. Hayatını kaybeden baba, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin oturma odasında K.A.Ç.'nin (3) oynadığı tabanca, ateş aldı.

Bu sırada çocuğun babası Gökhan Çimen, başından vuruldu.

Talihsiz adam hayatını kaybetti

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Çimen'in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemleri sonrası bugün teslim alınan Çimen'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Burada kılınan namazın ardından Çimen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.





































