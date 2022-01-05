Euro
15.3778
1.49%
Dolar
13.5584
1.13%
Altın
797.1160
1.87%
Borsa
1,996.54
1.68%
Bitcoin
625.933
-0.57%
BTXN Coin
33.90
0.53%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kayseri'de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

    Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak devrilen öğrenci otobüsünde, 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki mücadelesi devam ediyor.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

    Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erenler Caddesi'nde yaşanan otobüs kazasında, bölge can pazarına döndü.

    ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

    Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç kontrolündeki 38 AET 941 plakalı otobüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak feci şekilde şarampole yuvarlandı.

    Otobüsün devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

    Kayseri'de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü fazla sayıda yaralı VİDEO

    1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

    Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk kontrolde çok sayıda yaralı belirlenirken 1 kişinin ise olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

    Çok sayıda ekibin bulunduğu olay bölgesinde, yaralılara müdahale ve olay yeri incelemesi devam ediyor.

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #1

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #2

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #3

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #4

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #5

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #6

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #7

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #8

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #9

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #10

    Kayseri de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı #11


    Görüş Bildir