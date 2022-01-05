Kayseri'de öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak devrilen öğrenci otobüsünde, 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki mücadelesi devam ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erenler Caddesi'nde yaşanan otobüs kazasında, bölge can pazarına döndü.

ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç kontrolündeki 38 AET 941 plakalı otobüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak feci şekilde şarampole yuvarlandı.

Otobüsün devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

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1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk kontrolde çok sayıda yaralı belirlenirken 1 kişinin ise olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Çok sayıda ekibin bulunduğu olay bölgesinde, yaralılara müdahale ve olay yeri incelemesi devam ediyor.