Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi can verdi

- Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat, okul bahçesinde fenalaştı.
- Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.
8 yaşındaki çocuğun aniden yere düştüğünü gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Emiralp Polat'ı cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.