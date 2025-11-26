Abone ol: Google News

Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi can verdi

Kayseri'de okulun bahçesinde fenalaşan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 23:21
  • Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat, okul bahçesinde fenalaştı.
  • Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.

8 yaşındaki çocuğun aniden yere düştüğünü gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Emiralp Polat'ı cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

