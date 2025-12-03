Kayseri'de otobüs kazası tatbikatı: Görüntüler film sahnelerini aratmadı

- Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Ambulans Rallisi düzenledi.
- 30 ekip, kazalarda pediatrik, yetişkin ve travmalı vakalara müdahale senaryolarında yarıştı.
- Gerçeğini aratmayan tatbikatta, öğrenciler profesyonel oyuncuları aratmadı.
Kayseri'de film gibi otobüs kazası tatbikatı...
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Ambulans Rallisi gerçekleştirildi.
PARKURDA KIYASIYA YARIŞTILAR
Kayseri'den 27, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den gelen birer ekip olmak üzere 30 ekibin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında parkurda yarışan ekipler, pediatrik vaka, yetişkin vaka ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında kıyasıya mücadele etti.
KAZAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTILAR
Çok yaralamalı ve ölümlü otobüs kazası tatbikatı, gerçeğini aratmadı
Etkinlik kapsamında düzenlenen çok yaralamalı ve ölümlü otobüs kazası tatbikatı da gerçeğini aratmadı.
Yapılan makyajlar ile senaryo gereği yaralı ve ölüyü canlandıran öğrenciler, kazaya müdahale eden ekiplere zor anlar yaşattı.
112 EKİPLERİ YARALILARA MÜDAHALE ETTİ
Senaryo gereği meydana gelen kazadan yaralı kurtulan öğrenciler ise kanlı halleri ile dikkat çekerken, yine senaryo gereği eli kopan bir öğrenci de ekiplerin kendisine müdahale etmesini bekledi.
112 ekipleri de öncelikle olay yerinin güvenliğini alarak, yaralılara müdahale etti.
Yaşanan anlar ise film sahnelerini aratmadı.
"PEDİATRİK VAKA, YETİŞKİN VAKA VE TRAVMALI VAKAYA YAKLAŞIM SENARYOLARI KONUSUNDA ARKADAŞLARIMIZ MÜCADELEDE BULUNDU"
Etkinlik öncesince konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, şu ifadeleri kullandı:
1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Sahada bu manada gece gündüz gayretle görev yapan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu hafta kapsamında Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinden ekiplerin katılımıyla 30 ekibin mücadele ettiği Ambulans Rallisi etkinliği düzenledik. Bu bir hız yarışı değil, bir eğitim faaliyetidir. Adında ‘ralli' geçmesine rağmen böyle bir algı oluşmasını istemeyiz.
Bu 30 ekibin mücadele ettiği eğitim faaliyetine dün başladık. İl Ambulans Başhekimliği'nde oluşturulan etaplarda 30 ekip dün mücadele etti. Pediatrik vaka, yetişkin vaka ve travmalı vakaya yaklaşım senaryoları konusunda arkadaşlarımız mücadelede bulundu. Bu ekiplere eğitmenlerimiz ve tıp uzmanlarımız gözlemsel anlamda değerlendirmeler yaptılar. Dünkü etkinlikte başarılı olup ilk 10'a giren ekiplerimiz de bugün bu anlamda ikinci etabı gerçekleştirmiş olacak. Hafta kapsamında yapılan bu eğitim, arkadaşlarımızın aslında almış oldukları eğitimleri pekiştirmeleri adına fayda sağlayacak ve motivasyon anlamında katkı oluşturacaktır. Burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve haftalarını tekrar kutluyorum.