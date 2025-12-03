Kayseri'de otobüs kazası tatbikatı: Görüntüler film sahnelerini aratmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de film gibi otobüs kazası tatbikatı...

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Ambulans Rallisi gerçekleştirildi.

PARKURDA KIYASIYA YARIŞTILAR

Kayseri'den 27, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den gelen birer ekip olmak üzere 30 ekibin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında parkurda yarışan ekipler, pediatrik vaka, yetişkin vaka ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında kıyasıya mücadele etti.

KAZAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Çok yaralamalı ve ölümlü otobüs kazası tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Etkinlik kapsamında düzenlenen çok yaralamalı ve ölümlü otobüs kazası tatbikatı da gerçeğini aratmadı.

Yapılan makyajlar ile senaryo gereği yaralı ve ölüyü canlandıran öğrenciler, kazaya müdahale eden ekiplere zor anlar yaşattı.

112 EKİPLERİ YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Senaryo gereği meydana gelen kazadan yaralı kurtulan öğrenciler ise kanlı halleri ile dikkat çekerken, yine senaryo gereği eli kopan bir öğrenci de ekiplerin kendisine müdahale etmesini bekledi.

112 ekipleri de öncelikle olay yerinin güvenliğini alarak, yaralılara müdahale etti.

Yaşanan anlar ise film sahnelerini aratmadı.

"PEDİATRİK VAKA, YETİŞKİN VAKA VE TRAVMALI VAKAYA YAKLAŞIM SENARYOLARI KONUSUNDA ARKADAŞLARIMIZ MÜCADELEDE BULUNDU"

Etkinlik öncesince konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, şu ifadeleri kullandı: