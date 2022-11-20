Kayseri'de otobüs yolcusu dumanı fark edince faciadan dönüldü

Seyir halinde giden halk otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden yolcunun, şoförü uyarmasıyla birlikte otobüs tahliye edildi. Faciadan dönülen olayda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde Merkez’den Mimsin Mahallesi’ne doğru sefer yapan halk otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Otobüsün arka tarafında yolculuk yapan bir vatandaş, dumanı fark edince şoförü uyardı ve şoför otobüsü güvenli bölgeye alarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre içerisinde otobüsü alevler sardı

Otobüsteki dumanlar arttı ve kısa süre içinde aracı alevler sararken, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüste çıkan yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.





"Arka tarafta oturan bir vatandaş dumanı fark etti"

Yanan otobüste bulunan yolculardan Tolga Arslan, "Biz orta taraftaydık. Arka tarafta oturan bir vatandaş dumanı fark etti, şoföre seslendi. Şoför aracı sağa çekerek tahliye etti. Ondan sonra otobüs alev aldı." dedi.

İHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



