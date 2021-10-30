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- Kayseri'de otobüse zulalanmış eroin ele geçirildi
Kayseri'de otobüse zulalanmış eroin ele geçirildi
Polis ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda poşete saklanmış 110 gram uyuşturucu madde ele bulunurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 30.10.2021 - 11:56
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında, H.K. ve İ.G.’nin doğu illerinden kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Şahısların bulunduğu otobüsü Malatya yol uygulama noktasında durduran ekipler, arama yaptı.
110 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada, poşet içerisine zulalanmış 110 gram eroin ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Şüpheliler H.K. ve İ.G. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.