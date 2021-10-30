Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.515
0.53%
BTXN Coin
26.74
14.66%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Kayseri'de otobüse zulalanmış eroin ele geçirildi

    Polis ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda poşete saklanmış 110 gram uyuşturucu madde ele bulunurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de otobüse zulalanmış eroin ele geçirildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında, H.K. ve İ.G.’nin doğu illerinden kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

    Şahısların bulunduğu otobüsü Malatya yol uygulama noktasında durduran ekipler, arama yaptı.

    110 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada, poşet içerisine zulalanmış 110 gram eroin ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Şüpheliler H.K. ve İ.G. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

    Kayseri de otobüse zulalanmış eroin ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir