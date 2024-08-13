Kayseri'de otobüste fenalaşan yolcu son anda hastaneye yetiştirildi Aracında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştiren Ahmet Kabak, "Yolcular, 'Biri fenalaştı' dediler. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen hastaneye sürdüm. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

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DHA

Talas-Erkilet seferini yapan Ahmet Kabak'ın kullandığı özel halk otobüsünde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu, fenalaştı.

Yolcuların uyarısı ile otobüs şoförü Kabak, yolcuyu Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Yolcu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, o anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

"AĞZI KÖPÜRDÜ, KAN GELDİ"

Ahmet Kabak, "Babamdan mesleğe devam ediyorum. Babamla beraber 5 yıldır otobüsümüzü sürüyoruz. Talas-Erkilet seferinden devam ederken, saat 07.30 seferinden çıktığımda adliyeye kadar dolu bir şekilde geldik. Tam iş saati olduğundan yoğun bir seferdi. 25 yaşlarında bir hanımefendi hastalandı.

Ağzı köpürdü, kan geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayı düşündüm. Adliyenin orada hattan İstasyon Caddesi'ne girmem gerekirken Hastane Caddesi'ne döndüm. Bayağı bir kötüleştiğini görünce hemen hastaneye yetiştirdim. Aracın içindeki yolcular da anlayış gösterdi. Yolcular, 'Biri fenalaştı' dediler. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen hastaneye sürdüm. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Yolcuya ilk müdahalenin otobüsteki bir doktor tarafından yapıldığını söyleyen Ahmet Kabak, "Hastanede sedye ile yardım ettiler. Seferime devam etmek zorundaydım. Talas-Erkilet çalıştığımdan mola veren bir yer değil. Direkt devam etmek zorunda kaldım. Bu, bizim üzerimize düşen bir görev. Ambulans olsa daha sağlıklı olurdu.

İlk müdahaleyi daha iyi yapardı ama hastaneye daha yakındık. Ambulansı beklemek yerine hastaneye yetiştirmek bana daha mantıklı geldi. Ambulans beklerken daha kötü olurdu. Hastane bana çok uzak olursa, bizim görevimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp beklemekti. Üzerime düşen ilk şeyi yaptım" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)