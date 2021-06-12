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Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı

Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile yol üzerinde bulunan bir lokantaya girdi. Kaza sonucu 2 çocuk hafif bir şekilde yaralandı.