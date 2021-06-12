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- Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı
Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile yol üzerinde bulunan bir lokantaya girdi. Kaza sonucu 2 çocuk hafif bir şekilde yaralandı.
- DHA
- 12.06.2021 - 14:35
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde, sürücü A.Y. (70) direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir lokantaya girdi.
KAMERAYA YANSIDI
Durumu gören vatandaşlar, yardım için kazanın olduğu lokantaya koştu Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Yaralı çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Lokantaya giren otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı
Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı VİDEO