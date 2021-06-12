Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
301.399
-3.39%
EXEN Coin
33.49
-2.50%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile yol üzerinde bulunan bir lokantaya girdi. Kaza sonucu 2 çocuk hafif bir şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde, sürücü A.Y. (70) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir lokantaya girdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Durumu gören vatandaşlar, yardım için kazanın olduğu lokantaya koştu Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazada 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

    Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Yaralı çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Lokantaya giren otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı

    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı VİDEO

    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı #1

    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı #2

    Kayseri’de otomobil lokantaya daldı: 2 çocuk yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir