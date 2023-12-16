Kayseri'de otomobilden açılan ateşte 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobilden müstakil eve tüfekle ateş açıldı.
Bu sırada evin önünde bulunan 13 yaşındaki A.T. isimli kız çocuğu saçmanın isabet etmesi sonucu kulağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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