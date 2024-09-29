Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de otoparkta cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift yakalandı

Kayseri'de otoparkta cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift yakalandı Kent merkezindeki bir AVM'nin otoparkında cinsel ilişkiye girmeye çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.