Kayseri'de otoparkta cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift yakalandı

İHA
Kayseri'de bulunan bir AVM'de gezen çift, şüpheli haraketler sergileyerek vatandaşların dikkatini çekti.
Yaya olarak açı otoparka ilerleyen çift, biraz çevrede dolaşarak, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.
UYGUNSUZ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çiftin uygunsuz hareketleri, AVM'de bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlileri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan çalışmalar sonucu şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti.
Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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