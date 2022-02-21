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- Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi
Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi
Yasin Ç. isimli bir şahıs, ikamet ettiği evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu.
- İHA
- 21.02.2022 - 08:49
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Türkyurdu Sokak’ta, Yasin Ç. isimli bir şahıs ikamet ettiği evi ateşe verdi.
Evden duman geldiğini gören komşuları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri 5 katlı binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise dumanların kapladığı eve girdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
YAKIP İKAMETTEN AYRILDI
Görgü tanığı bir kişi; komşularının evi yaktığını, yakan şahsın daha sonra ikametten ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.