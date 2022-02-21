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Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi

Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi

Yasin Ç. isimli bir şahıs, ikamet ettiği evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu.