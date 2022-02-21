Euro
15.48
0.08%
Dolar
13.61
-0.27%
Altın
827.87
-0.55%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
540.367
-0.89%
BTXN Coin
39.83
2.89%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi

    Yasin Ç. isimli bir şahıs, ikamet ettiği evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Türkyurdu Sokak’ta, Yasin Ç. isimli bir şahıs ikamet ettiği evi ateşe verdi.

    Evden duman geldiğini gören komşuları durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

    Polis ekipleri 5 katlı binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise dumanların kapladığı eve girdi.

    Kayseri’de, oturduğu evi ateşe verdi #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

    YAKIP İKAMETTEN AYRILDI

    Görgü tanığı bir kişi; komşularının evi yaktığını, yakan şahsın daha sonra ikametten ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri’de, alkollü şahıs tramvayın önüne yattı
    3. Sayfa

    Kayseri’de, alkollü şahıs tramvayın önüne yattı

    Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
    Dünya

    Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Görüş Bildir