Kayseri'de ‘oyun konsolu satıyoruz’ dolandırıcılığı Sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadiyle çok sayıda kişinin 260 bin TL'si dolandıran 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

DHA

Dolandırıcılar, sosyal medyayı mesken haline getirmiş durumda…

Bu kez de ‘oyun konsolu satıyoruz’ yalanıyla çok sayıda kişinin parası gitti.

Polis dolandırıcıları tespit etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuru yapan mağdurlar, oyun konsolu satışı vaadiyle dolandırıldıklarını belirtti.

Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin A.C., S.O. ve K.A. olduğunu belirledi.

260 bin TL'ye çöktüler

Farklı rumuz ve isimler kullanıp, sosyal medyadan oyun konsolu satış ilanı veren şüphelilerin, ödeme aldıkları ancak ürünleri göndermedikleri ortaya çıktı.

19 ilde çok sayıda kişinin 260 bin TL'si dolandıran 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi.