Kayseri'de palalı kavgada 1 kişi yaralandı

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde U.K. ile D.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine U.K. üzerinde bulunan pala ile D.F.'yi bacağından yaraladı.
D.F.'yi yaralayan U.K. kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Palalı saldırgan aranıyor
Yaralı D.F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de U.K.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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