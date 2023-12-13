Kayseri'de palalı kavgada 1 kişi yaralandı Kayseri'de yaşanan palalı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde U.K. ile D.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine U.K. üzerinde bulunan pala ile D.F.'yi bacağından yaraladı.

D.F.'yi yaralayan U.K. kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Palalı saldırgan aranıyor

Yaralı D.F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de U.K.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)