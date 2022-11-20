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    Kayseri'de para için babaannesini yaraladı

    Babaannesinden istediği parayı alamayan genç mutfakta bulduğu bıçakla yaşlı kadını bıçaklayarak hastanelik etti.
    • 20.11.2022 - 15:17
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    Kayseri'de para için babaannesini yaraladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde babaannesinden istediği parayı alamayan genç dehşet saçtı.

    İlker D isimli 20 yaşındaki genç., 65 yaşındaki babaannesi Naciye D.'den para istedi.

    Naciye D. de para vermeyince torunu ile aralarında tartışma başladı.

    Bıçakla zarar verdi

    Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İlker D., mutfaktan aldığı bıçakla babaannesini yaraladı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yakınlarının ihbarıyla Naciye D.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

    Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Şüpheli aranıyor

    DHA'nın haberine göre, polis de olay yerinden kaçan İlker D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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