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Kayseri'de para için babaannesini yaraladı
Babaannesinden istediği parayı alamayan genç mutfakta bulduğu bıçakla yaşlı kadını bıçaklayarak hastanelik etti.
- 20.11.2022 - 15:17
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde babaannesinden istediği parayı alamayan genç dehşet saçtı.
İlker D isimli 20 yaşındaki genç., 65 yaşındaki babaannesi Naciye D.'den para istedi.
Naciye D. de para vermeyince torunu ile aralarında tartışma başladı.
Bıçakla zarar verdi
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İlker D., mutfaktan aldığı bıçakla babaannesini yaraladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yakınlarının ihbarıyla Naciye D.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Şüpheli aranıyor
DHA'nın haberine göre, polis de olay yerinden kaçan İlker D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.