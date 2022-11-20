Kayseri'de para için babaannesini yaraladı

Kayseri'de para için babaannesini yaraladı

Babaannesinden istediği parayı alamayan genç mutfakta bulduğu bıçakla yaşlı kadını bıçaklayarak hastanelik etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde babaannesinden istediği parayı alamayan genç dehşet saçtı.

İlker D isimli 20 yaşındaki genç., 65 yaşındaki babaannesi Naciye D.'den para istedi.

Naciye D. de para vermeyince torunu ile aralarında tartışma başladı.

Bıçakla zarar verdi

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İlker D., mutfaktan aldığı bıçakla babaannesini yaraladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yakınlarının ihbarıyla Naciye D.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli aranıyor

DHA'nın haberine göre, polis de olay yerinden kaçan İlker D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.