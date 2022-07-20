Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı

Piste inemeyen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı. Paraşütçü yara almadan kurtulurken, direkte asılı kalan paraşüt de ekipler tarafından indirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti.

Pisti ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğinde asılı kaldı.

Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan paraşütçünün ekipmanı da ekipler tarafından indirildi.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.