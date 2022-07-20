Petrol
105.81
-1.43%
Euro
17.974
0.03%
Dolar
17.5836
0.14%
Altın
966.21
0.00%
Borsa
2518
0.63%
Bitcoin
420.575
8.01%
BTXN Coin
7.48
1.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı

    Piste inemeyen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı. Paraşütçü yara almadan kurtulurken, direkte asılı kalan paraşüt de ekipler tarafından indirildi.
    • 20.07.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı

    Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti.

    Pisti ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğinde asılı kaldı.

    Kendi imkanlarıyla kurtuldu

    Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazayı yara almadan atlatan paraşütçünün ekipmanı da ekipler tarafından indirildi.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı #1

    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı #2

    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı #3

    Kayseri’de pisti pas geçen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı #4


    İlginizi Çekebilir

    IMF'den Avrupa için Rus gazı uyarısı
    Dünya

    IMF'den Avrupa için Rus gazı uyarısı

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke
    Teknoloji

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Görüş Bildir