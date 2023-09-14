Kayseri'de polis memuru husumetli olduğu teknikeri öldürdü Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan ve husumetli olduğu lojmandan komşusu tekniker Süleyman S.'yi tabancayla vurarak öldüren Şükrü K., gözaltına alındı.

DHA Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybetti Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Süleyman S.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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